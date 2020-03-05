Barbara Skiff WAHOO - Barbara Skiff passed away on Feb. 25, 2020 after a long battle with cancer. A celebration of life will be held at the Union Bank in Wahoo on March 7 at 12 p.m. and a celebration of life with spreading of ashes at the Gehlsen Ranch in Milboro, S.D. will be held on March 29, at 1 p.m.

To plant a tree in memory of BARBARA SKIFF as a living tribute, please visit Tribute Store.

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