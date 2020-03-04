WAVERLY – Two Lincoln women are on the ballot for the District 25 seat in the Unicameral.

As of Feb. 27, incumbent Suzanne Geist of Lincoln and challenger Stephany Pleasant, also of Lincoln, had filed for the May 12 primary election.

Eric Underwood of Malcolm has filed for the Lancaster Board of Commissioners in District 2.

The deadline for non-incumbents to file for election was March 2. However, The News was not able to obtain a final list of candidates in time for this week’s deadline.

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